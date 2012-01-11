Від Литвина пішла прес-секретар

Ольга ЧОРНА звільнилася з посади прес-секретаря голови Верховної Ради.

Про це вона повідомила в інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами О.ЧОРНОЇ, вчора було підписано її заяву про звільнення з посади прес-секретаря, яку вона написала ще 30 грудня 2011 року.

На запитання з приводу того, чому вона пішла з посади, О.ЧОРНА зазначила, що вирішила повернутися в журналістику, оскільки усвідомила, що може «втратити можливість повернутися у професію – в журналістику. І саме це стало головним чинником при ухваленні рішення щодо написання заяви про звільнення».

Водночас вона зазначила, що поки що не визначилася, куди піде працювати, і зараз перебуває «у процесі пошуку».

Відповідаючи на запитання, чи не пов’язано це з якимось політичними питаннями, О.ЧОРНА відповіла, що «про це не йдеться».

«Наскільки мені відомо, про мене часто говорили не як про технічного, а як про ідейного прес-секретаря, і, можливо, саме це створювало інколи деяку конфліктність у спілкуванні з журналістами», - сказала О.ЧОРНА.