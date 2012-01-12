«Батьківщина» заблокувала Верховну Раду

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви між ранковим та вечірнім засіданнями депутати від цієї політичної сили заблокували трибуну і президію ВР. Двері до президії підперті стільцями.

У президії та біля трибуни парламенту перебувають близько 50 народних депутатів. Вони вимагають створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо інциденту, який стався з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО на початку січня в Качанівській колонії.

Представники фракції "БЮТ-Батьківщина" у президії ВР вивісили плакат «Юлі – волю! Україні – волю!».

Як повідомив заступник голови фракції Андрій ШКІЛЬ, блокування пов’язано з тим, що депутати від більшості жодним чином не прореагували на домовленість про обговорення питання створення ТСК.

Водночас, як повідомила журналістам керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА, о 15.45 мало відбутися засідання Погоджувальної ради, під час якого і мало обговорюватися це питання.

Оскільки робота парламенту була заблокована, то фактично засідання Погоджувальної ради було зірвано.