Нардепи бачать, що влада Черкас веде «виразну антипрезидентську політику»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО та народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО звернулися до парламентського комітету з питань охорони здоров’я з проханням розглянути на своєму засіданні питання про законність рішення щодо реорганізації Черкаського пологового будинку.

Про це вони заявили сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді України, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

М.ТОМЕНКО нагадав, що у грудні він разом з народними депутатами І.ГЕРАЩЕНКО та Ігорем ЄРЕСЬКОМ направили генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ та міністру охорони здоров’я Олександру АНІЩЕНКУ запит стосовно законності реорганізації Черкаського пологового будинку № 2 шляхом приєднання його до пологового будинку № 1. У своєму запиті народні депутати повідомили, що з цього приводу до них звернувся трудовий колектив Черкаського пологового будинку № 2, який повідомив, що у серпні 2011 р. Черкаська міська рада своїм рішенням припинила діяльність Черкаського пологового будинку № 2 шляхом реорганізації (приєднання) до Черкаського пологового будинку № 1.

Як зазначається, дане рішення викликало нерозуміння та несприйняття як медиків, так і громадськості, адже реорганізація або об’єднання пологових будинків № 1 і № 2 фактично означає ліквідацію останнього, оскільки в новому статуті «об’єднаного» пологового, розробленому працівниками Черкаського міськвиконкому, немає жодної згадки про приміщення та базу пологового будинку № 2.

«Ту інформацію, яку ми отримали, інакше як брехня позиціонувати важко», - заявив М.ТОМЕНКО.

Він процитував відповідь, у якій сказано, що після зустрічі з колективом Черкаського пологового будинку №2 «пропозиції колективу вивчено та враховано». Натомість, за словами віце-спікера, такі заяви викликають сумнів, оскільки «ми кожен день спілкуємося і знаємо, що фактично мова йде про ліквідацію медичного закладу, звільнення людей тощо».

«Ми вважаємо, що такими діями більшість Черкаської обласної ради, обласна адміністрація та міська рада Черкас ведуть виразну антипрезидентську політику. Оскільки Президент неодноразово заявляв, що виступає за покращення якості медичної допомоги, в тому числі і в частині доступу вагітних до високоякісних медичних послуг», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також нагадав, що вчора міністр охорони здоров’я отримав чергове попередження від Президента щодо зриву реформи.

«Нас турбує ситуація, коли фактично під егідою покращення умов, умови серйозно погіршуються. Тому ми звернулися до профільного парламентського комітету і сподіваємося, що Комітет проведе спеціальне засідання, на яке запросить керівництво Черкаської міської ради та обласної адміністрації, представників міністерства та пологового будинку щоб на рівні парламенту зрозуміти, хто і чому обманює у цій ситуації. Це останній механізм, який залишається до жорстких акцій протестів», - сказав М.ТОМЕНКО.