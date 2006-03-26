Зі штабу Вітренко просочилася секретна інформація

Центральний штаб блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» зобов`язав начальників обласних штабів забезпечити доставку до Києва до 10.00 27 березня 50 тис. прихильників партії.

Про це йдеться в директиві начальника центрального штабу Блоку Володимира МАРЧЕНКА, надісланій УНІАН з електронної адреси прес-служби блоку.

Згідно з директивою, від Донецької області повинні прибути 8 тис. людей на 200 автобусах з п’ятьма тисячами житлових наметів, однією тисячею агітаційних наметів, 10 тис. прапорів, від Луганської області – 10 тис. людей, 250 автобусів, 8 тис. житлових наметів, 1,5 тис. агітаційних наметів, 7 тис. прапорів.

Від Дніпропетровської і Запорізької областей – по 6 тис. людей, 150 автобусів, 3 тис. житлових наметів, 500 агітаційних наметів, 5 тис. прапорів; від Харківської області і Автономної Республіки Крим – по 5 тис. людей, 150 автобусів, 3 тис. житлових наметів, 500 агітаційних наметів, 5 тис. прапорів.

Від Одеської області – 3 тис. людей, 100 автобусів, 2 тис. житлових наметів, 300 агітаційних наметів, 2 тис. прапорів; від Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей – по 1,5 тис. людей, 50 автобусів, 1 тис. житлових наметів, 200 агітаційних наметів, 1 тис. прапорів.

При цьому до 12.00 27 березня начальники штабів зобов’язані забезпечити розгортання наметового містечка на Майдані Незалежності (Донецька, Луганська області), розгортання наметового містечка і блокування Секретаріату Президента України (Автономна Республіка Крим), розгортання наметового містечка і блокування Центрвиборчкому (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області), розгортання наметового містечка і блокування Кабінету Міністрів України (Херсонська область), розгортання наметового містечка і блокування Верховної Ради (Миколаївська область), розгортання наметового містечка і блокування Міністерства внутрішніх справ (Одеська область), розгортання наметового містечка і блокування Верховного Суду України Вінницька, Хмельницька області).

Спеціального розпорядження для представників Житомирської області немає.

Пізніше з тієї ж електронної адреси надійшло повідомлення з великим проханням не публікувати цю директиву, оскільки її розсилка викликана помилкою прес-служби.

Крім того, в іще одному, пізнішому повідомленні з цієї ж адреси, повідомлялося про намір блоку Н.Вітренко вивести на вулиці Києва близько 50 тис. своїх прихильників 27 березня у разі «тотальної фальсифікації» результатів виборів.