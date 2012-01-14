Газові переговори в Москві продовжаться "по повній"

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО 17 січня у Москві продовжить газові переговори з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ по всьому спектру питань, що обговорювався раніше.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.

«З Росією переговори продовжуються по всьому порядку денному», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, чи планується скоротити перелік питань у ході продовження переговорів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Міненергетики і вугільної промисловості України, раніше переговори планувалося відновити 15 січня.

13 січня офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА продовжаться 17 січня у Москві.

«Зустріч БОЙКА і МІЛЛЕРА запланована в Москві на 17 січня. Продовжиться обговорення питання співпраці в газовій сфері», - сказав С.КУПРІЯНОВ.