У Донецьку мітингували проти продажу української землі та ГТС

13 січня в центрі Донецька біля пам'ятника Т.Шевченку пройшов мітинг проти продажу землі та газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором акції виступила Донецька обласна організація «Громадянська позиція», яка зібрала на мітингу понад 50 своїх прихильників.

Мітингувальники розгорнули біля пам'ятника прапори партії «Громадянська позиція», а також плакати «Влада, схаменись! Ні – здачі ГТС!», «Ні – продажу землі!».

Виступаючі гостро розкритикували дії сьогоднішньої влади, її «псевдореформи», які «ведуть країну до безодні, породжують соціальну нестабільність й нагнітають громадянське суспільство».

Голова Донецької облорганізації політичної партії «Громадянська позиція» Олександр ГЕВЕЛЬОВ заявив, що нинішні можновладці «почали культурну окупацію України, коли українська мова поступово зникає з екранів телевізорів... вони намагаються закривати україномовні школи, намагаються створювати штучне протистояння ветеранів Другої світової війни».

Він нагадав, що саме діюча влада вперше за останні 20 років «намагалася заборонити святкувати День незалежності України».

«Зараз вони торкнулися двох наших стратегічних об'єктів – це українська земля й газотранспортна система. Українська земля, яка завжди була символом душі українського народу.., - заявив О.ТЕВЕЛЬОВ. - Вони розуміють, що їм необхідно заробляти проценти на майбутніх виборах. Реформаторською програмою цього досягти не вдалося, вони підкуповуватимуть людей, для цього їм необхідні гроші. На жаль, вони опустилися і в моральному, і у фактичному плані до того, що хочуть здати газотранспортну систему».

Представник ВО «Свобода» Артур ШЕВЦОВ, який виступив на мітингу, підтримав О.ГЕВЕЛЬОВА і також підкреслив, що бажання влади продати українську газотранспортну систему Росії й зняти мораторій на продаж української землі - «це, напевно, один із найбільших злочинів проти українського народу, який тільки може скоїти ця влада».