Литвин: прохідний бар'єр ще можна змінити

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає, що на наступній сесії деякі народні депутати ініціюватимуть внесення змін до закону про парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні у ВР: «Пропозиції будуть вноситися, насамперед, народними депутатами, і ці пропозиції будуть збільшуватися по мірі розгортання виборчої кампанії».

Він додав, що в резолюції Моніторингового комітету ПАРЄ містяться деякі зауваження до цього закону, і вони можуть стати приводом для внесення змін.

За словами голови ВР, особисто він вніс би зміни, які стосуються прохідного бар’єру, оскільки при змішаній системі він взагалі втрачає сенс.

За словами В.ЛИТВИНА, при змішаній системі так трапляється, що депутат від певної політичної сили проходить по мажоритарній системі, а політична сила - ні, і ті голоси, які їм досталися, розподіляються між переможцями виборів.

«За рахунок призу, наприклад, у сьогоднішньому парламенті трохи більше 30 народних депутатів», - сказав він.

«Тому я не виключаю того, що до цієї теми можуть знову повернутися», - додав В.ЛИТВИН.