У Тимошенко готують скарги на слідчих СБУ

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оскаржить доцільність проведення слідчих дій слідчими Служби безпеки України у Качанівській виправній колонії Харкова.

Про це УНІАН повідомив захисник, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і доцільність проведення з нею слідчих дій.

Адвокат вкотре наголосив на незадовільному фізичному стані Ю.ТИМОШЕНКО та обурився діями слідчих СБУ, які вчора, незважаючи на стан підозрюваної, у колонії ознайомлювали її з постановами про призначення експертиз у кримінальній справі, пов’язаній з діяльністю корпорації «Єдині енергетичні системи України»

«Ми будемо подавати відповідні скарги. Ми це вже неодноразово робили, але вони показують медичну довідку, яку видали медики пенітенціарної служби. А лікарі починають між собою грати у пінг-понг», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він висловив сумнів у можливості ефективного оскарження доцільності проведення слідчих дій із Ю.ТИМОШЕНКО.

«На жаль, наш Кримінально-процесуальний кодекс, який дійсно було прийнято ще у 60-му році, у такій ситуації такі дії дозволяє оскаржувати лише у прокурора, який здійснює нагляд. У кінцевому випадку воно піде до Рената КУЗЬМІНА (першого заступника генерального прокурора), який чомусь вважає усі дії у справі ТИМОШЕНКО законними. Для нього весь «бєспрєдел», який відбувається у справі ТИМОШЕНКО – це законно. Або дійде до такого самого заступника генерального прокурора, який буде робити те саме», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.