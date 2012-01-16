Кличко просить ЮНЕСКО захистити Київ від вертолітного майданчика Януковича

Віталій КЛИЧКО та фракція «УДАР» у Київраді звернулися до ЮНЕСКО з проханням розглянути питання системного знищення дніпровських схилів у столиці. Про це йдеться у листі, який представники «УДАРу» направили до ЮНЕСКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Депутати зазначають, що дніпровські схили знаходяться під охороною ЮНЕСКО, і ця впливова міжнародна організація має прийняти резолюцію, яка попередить українську владу про санкції через незаконні дії вітчизняних чиновників.

«Іще в грудні 2010 року Київрада передала в оренду на 25 років ТОВ «Амадеус Ко» земельні ділянки площею 2,18 га на Парковій дорозі у Києві – нібито для будівництва та обслуговування об`єктів інженерної і транспортної інфраструктури. Відразу було зрозуміло, що там збудують вертолітний майданчик для Президента України, однак нинішні масштаби цієї споруди перебільшують будь-які норми: окрім величезної зони розважального характеру, на місці, ймовірно, з’явиться ще й офісно-торговий центр», - зазначають в партії «УДАР».

«Цікаво, що активні будівельні роботи почали проводити ще задовго до рішення міської ради. А сьогодні весь Київ спостерігає за спорудженням багатоповерхового об’єкту невідомого призначення. При цьому, через будівництво буквально знищується зелена зона. Під загрозою опинилась й частина Маріїнського парку – одного з улюблених місць відпочинку киян», - йдеться в листі до ЮНЕСКО.

При цьому, зазначають депутати, Київрада внесла зміни до діючого Генплану Києва та Програми розвитку зеленої зони – одним розчерком пера вказані ділянки просто перевели з земель рекреаційного призначення до складу земель транспорту. А проект нового Генплану до 2025 року підтверджує, що міська влада збирається забудувати схили Дніпра готелями, житловими будинками та офісно-розважальними центрами. Наприклад, за цим проектом низка споруд має з’єднати арку Дружби народів з Трухановим островом уже до Євро-2012. Також депутати фракції «УДАР» у своєму листі до ЮНЕСКО навели й декілька десятків інших прикладів, коли охоронна територія дніпровських схилів (зокрема, й Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка) незаконно роздавалася у приватні руки.

В партії «УДАР» переконані, що ЮНЕСКО має детально розглянути ситуацію зі знищенням схилів Дніпра у Києві та відреагувати на неї.

У прес-службі зазначають, що всі необхідні документи та фотофакти були додані до листа.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2010 р. Київрада виділила ТОВ «Амадеус КО» 2,18 га землі на Парковій дорозі у Печерському районі для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури. За прийняття відповідного рішення проголосували сьогодні на сесії Київради 72 депутати міськради. Земельна ділянка складається з двох частин – 2,07 га и 0,11 га. Ці площі передані у довгострокову оренду на 25 років.

Депутати своїм рішенням внесли відповідні зміни до Генплану розвитку міста на період до 2020 року та до Програми розвитку зеленої зони міста до 2010 року, а саме - перевели території до фонду земель транспорту. Під час обговорення цього питання депутат від Блоку Кличка Андрій СТРАННІКОВ зазначив: «Я так розумію, це славнозвісний вертолітний майданчик, з допомогою якого наш Президент збирається боротися з пробками».

Згідно з рішенням, кошторисна оцінка земельної ділянки визначена у сумі 67 млн. 536,3 тис. грн., а орендна плата передбачена у розмірі 2 млн. 26 тис. грн.