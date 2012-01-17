Герман назвала реальних претендентів на місце Шевченка

Радник Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що більшість у Верховній Раді повинна підтримати того кандидата на посаду голови парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації, якого назве опозиція. Про це Г.ГЕРМАН повідомила в коментарі УНІАН.

«Я вважаю, що рішення про нового голову Комітету треба приймати негайно. Не можна тягнути з цією справою. І поза всяким сумнівом, це має бути однозначно кандидатура від опозиційних сил. Опозиція і лише опозиція повинна визначитися з кандидатурою голови. Більшість повинна підтримати те прізвище, яке назве опозиція», – зазначила Г.ГЕРМАН.

Водночас радник Президента зауважила, що не є членом парламенту і не може впливати на нього, а висловлює свою думку як попередній голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації.

«Я пам’ятаю, коли ми були в опозиції, то ми висували свою кандидатуру і парламент беззастережно її підтримав», – наголосила вона.

На думку Г.ГЕРМАН, в опозиції багато журналістів, які нічим не поступаються за фаховим рівнем, кваліфікаціями і моральними засадами Андрію ШЕВЧЕНКУ і могли б керувати цим комітетом. Серед них радник Президента назвала Юрія СТЕЦЯ, Олену КОНДРАТЮК, Ірину ГЕРАЩЕНКО.

“Хоча Андрій ШЕВЧЕНКО також з повним правом може на цю посаду ще раз претендувати”, – зазначила Г.ГЕРМАН.

“Ми не повинні допускати, щоб були спекуляції на тему: мовляв, влада під прикриттям того, що нема компромісу, керує таким важливим комітетом, як свобода слова, який за традицією належить опозиції. Треба шукати компроміс і знайти його”, – резюмувала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2012 року Верховна Рада відкликала А.ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі. Перед розглядом цього питання А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його відставка має «політичні мотиви і персональні».

Свою незгоду з відставкою А.ШЕВЧЕНКА висловили представники фракції НУ-НС і групи «Реформи заради майбутнього». Зокрема, член фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що більшість відбирає в опозиції комітети.

Після цього голосування лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція пропонує парламенту розглянути кандидатуру А.ШЕВЧЕНКА на посаду голови Комітету з питань свободи слова та інформації повторно.

Однак лідер фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ у відповідь на це заявив, що фракція Партії регіонів не підтримає кандидатуру А.ШЕВЧЕНКА на цю посаду.

Водночас О.ЄФРЕМОВ запевнив, що більшість підтримає будь-яку іншу кандидатуру від опозиції на посаду голови комітету зі свободи слова.

Керівництво Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації згідно з Регламентом парламенту належить опозиції.

Пункт 7 статті 83 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» («Відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради») визначає: «У разі відкликання голови комітету чи відповідно першого заступника, заступника голови, секретаря комітету з посади право висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській фракції, за квотою якої він був обраний на цю посаду».