Донька Тимошенко: одного дня мама стане Президентом

Донька екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія заявляє, що її мати має стати Президентом України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що, “перш за все, ми покладаємо надії на Європейський суд з прав людини, який восени прийняв до розгляду справу моєї мами. По-друге, ми сподіваємось на міжнародний тиск. Європа повинна зробити все, щоб завадити цій очевидній спробі фізичного знищення політичного противника”.

Як заявила Є.ТИМОШЕНКО, “у Росії сьогодні десятки тисяч людей виходять на вулиці, щоб протестувати проти режиму. Найпізніше навесні у нас теж може до цього дійти. Люди усвідомлюють, що їхній добробут, їхня свобода опинились у небезпеці. Якщо ж восени опозиція не зможе взяти участь у парламентських виборах, а режим візьметься за фальсифікації, вони зрозуміють, що було знехтувано їхніми фундаментальними правами”.

Водночас вона вкотре зазначила, що не є політиком і не хоче ним бути. “Той, хто приписує мені політичні амбіції, не розуміє мене. Це – спроба дискредитувати мою боротьбу за права моєї мами. Я просто захищаю мою маму. Вона – політик, і одного дня вона має стати Президентом України. Вона повинна мати можливість взяти участь у виборах у вільній, демократичній країні. Що ж стосується мене, я не переслідую жодних особистих цілей. Я борюсь за її життя, це все”.