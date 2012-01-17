Янукович у Давосі обговорить шляхи розвитку України

Президент України Віктор Янукович у п`ятницю, 27 січня, візьме участь у восьмій Українській ланч-конференції, організованої Фондом Віктора Пінчука та міжнародною інвестиційно-консалтинговою компанією EastOne "Options for the Future" і присвяченої обговоренню майбутніх перспектив України в контексті європейського та глобального розвитку.

Як повідомляється на сайті Фонду Пінчука, цього року в роботі ланч-конференції візьмуть участь близько 300 осіб, серед яких представники ділових кіл, політики, громадські діячі та журналісти.

Українська ланч-конференція (Davos Ukrainian Lunch) - найбільший захід, присвячений Україні, який щорічно проходить в Давосі під час Всесвітнього Економічного Форуму. Дискусії Українського ланчу покликані сформувати думку ділових та політичних кіл світу про ключові тенденції в розвитку сучасної України. Фонд В. Пінчука та EastOne проводять Українську ланч-конференцію в Давосі з 2005 року.