Королевська каже, що влада готує сім корупційних «пасток» для бізнесу

Уряд повинен відкликати на доопрацювання законопроект про внутрішню торгівлю, оскільки, в разі його прийняття, у програші опиняться не тільки представники бізнесу, а й прості українці.

Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи урядовий проект закону «Про внутрішню торгівлю (№ 9443).

«Запропонований владою законопроект містить сім корупційних «пасток» для бізнесу. Приймати його не можна, оскільки ще більша частина української економіки опиниться в тіні, скоротиться виробництво, зростуть ціни. Програє не тільки бізнес, але й практично кожен українець. Тому, я закликаю Кабмін відкликати законопроект з парламенту на доопрацювання», - зазначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, урядовий законопроект у нинішньому вигляді лише ускладнить і так досить важке становище бізнесу, оскільки передбачає: створення нових контролюючих органів; впровадження додаткової звітності перед органами місцевого самоврядування, впровадження додаткової фінансової звітності; визначення тимчасових обмежень роботи торговців; впровадження нових додаткових штрафів; створення додаткових перешкод для Інтернет-торгівлі. «Крім того, особливим цинізмом відрізняється впровадження вимоги до працівників у сфері ресторанного господарства мати спеціальні кваліфікаційні умови», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету з питань промполітики та підприємництва вважає, що до цих «пасток» буде потрапляти практично кожен підприємець, який продає товари та послуги - від Інтернет-магазину до кафе та ресторану. «Мета нормального закону про внутрішню торгівлю - розвиток та підтримка національного виробника, створення умов для нормальної ринкової конкуренції, створення в Україні нових робочих місць. А даним проектом чиновники намагаються створити для себе нові годівниці», - наголосила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана: внутрішня торгівля - один з найдинамічніших секторів української економіки. Тільки за 2011 рік він виріс більш як у півтора рази - до майже 700 млрд. грн. Тут зосереджено понад 10% всіх іноземних інвестицій в економіку країни. «Торгівлю потрібно максимально розвивати та підтримувати. Необхідно встановити цивілізовані правила гри для виробників товарів, продавців та споживачів, які дозволять підтримати виробників, зберегти та створити робочі місця, підвищити доходи тих, хто зайнятий у цьому секторі економіки», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 12 жовтня 2011 року Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№ 9443) для передачі його на розгляд Верховною Радою України. У парламенті він був зареєстрований 10 листопада 2011 року. Законопроект стояв у порядку денному засідань парламенту на 13 січня 2012 року, проте без пояснення причин не розглядався та був вилучений з повістки дня.