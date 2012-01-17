Суд знову візьметься за Луценка вже завтра

Печерський районний суд Києва, в провадженні якого перебуває кримінальної справа за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, допитавши сьогодні в судовому засіданні вісім свідків, відклав розгляд справи до завтрашнього ранку – 9 годин 5 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення наприкінці робочого дня – близько 18.00 оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Слід зазначити, що всі 8 свідків, які були допитані сьогодні, дали свідчення в судовому засіданні на користь колишнього очільника МВС.