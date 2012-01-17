Томенко: найближчим часом трубу не продадуть

В найближчий час українська влада не буде ініціювати продаж газотранспортної системи.

Таку думку озвучив віце-спікер Микола Томенко в ефірі 5 каналу.

"Мінімум 75% відсотків українців проти приватизації ГТС. І в найближчий час це не відбудеться. І не тільки з причин, що суспільство проти, і опозиція проти. А з причин того, що ну реально і прем’єр, і президент говорять, що вже це серйозні військові дії між владою України і Росії", - заявив він.

"Росія хоче виграти знаково перед президентською виборчою кампанією, а Україна не хоче програвати. Тому в цьому двоборстві, я думаю, ми ГТС збережемо", - заявив політик.

Як відомо, в кінці 2011 року Томенко заявив, що після новорічних свят парламент може розглянути питання про передачу повноважень щодо приватизації активів газотранспортної системи Кабміну.

Верховна Рада відклала прийняття цього законопроекту.

Українська правда