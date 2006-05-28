У Донецьку паралізовано роботу найбільшого торгового центру
13:12, 28 травня 2006Політика
699
Міліція оточила його будівлю
У Донецьку в міліцію надійшла інформація про замінування торгового центру "Маяк". Міліція оточила будівлю центру.
Як повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах, оточення виставлено у зв`язку з тим, що надійшла інформація про можливе замінування торгового центру.
Правоохоронці провели евакуацію відвідувачів і персоналу центру і приступили до перевірки приміщень "Маяка".
"Маяк" є одним з найбільших торгових центрів міста. Крім того, поряд з ним розташований найбільший у місті книжковий ринок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter