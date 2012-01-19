Політолог про Медведчука, Королевську та афганців

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що на виборах до Верховної Ради України «розігруватиметься карта» вибору між європейськими перспективами України та євразійськими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

За словами експерта, на парламентських виборах 2012 року “буде дуже актуальною тема протистояння” прихильників європейської інтеграції, яких представлятиме опозиція, і тих, хто виступає за “проросійський вибір” України.

При цьому В.ФЕСЕНКО додав, що інтрига полягає в тому, хто виступатиме за євразійський вибір України. Він не виключив, що цей напрямок розвитку держави відстоюватиме голова ради центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК у разі його участі у виборах.

Політолог додав, що євразійський вибір також може відстоювати міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК. Водночас В.ФЕСЕНКО зауважив: “Якщо він буде в уряді й отримає місце у списку Партії регіонів чи достойне місце в окрузі, то може й не буде проявляти такої підвищеної активності в цьому напрямі”.

Крім того, В.ФЕСЕНКО вважає, що на парламентських виборах буде головне традиційне змагання між владою і опозицією, а також між «постпомаранчевими» і «антипомаранчевими» силами. За його словами, також розігруватиметься тема протистояння нових і старих політичних сил. Експерт вважає, що в цьому протистоянні “будуть дуже цікаві інтриги”.

«Одна з цікавих інтриг цього сезону буде пов’язана з проектом Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ. Ми бачимо не тільки її амбіції стати самостійним політичним і партійним лідером, але й бачимо складнощі в її стосунках з ТУРЧИНОВИМ (першим заступником голови партії «Батьківщина» - УНІАН), її виштовхування з «Батьківщини». Вона хоче зберегти лояльність до ТИМОШЕНКО, щоб її сприймали як опозиціонерку», - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, головна проблема Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ полягає в тому, що вона особисто більш популярна і відома, ніж Українська соціал-демократична партія, яку вона нещодавно очолила. «І для неї дуже важливо провести ребрендінг цієї партії, активну її «розкрутку», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Крім того, він не виключив, що на виборах до Верховної Ради може бути спроба «розіграти карту нових протестних сил» - афганців і чорнобильців.

«Вже вмовили афганців створити свою партію, але, моєї точки зору, це фальстарт, помилкове рішення, але схоже це будуть розкручувати як новий протестний проект”, - сказав політолог.

Він також не виключив, що можуть “запустити на орбіту нові провладні проекти або прихованих союзників Партії регіонів, які будуть виступати на виборах в ролі формально незалежних”.