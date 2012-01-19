Луценку стало зле - йому викликали швидку
Оголошено технічну перерву
|Ігор ФОМІН
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням на початку судового засідання до колегії суддів звернувся адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН.
Він повідомив суд, що сьогодні вранці Ю.ЛУЦЕНКУ стало зле і йому було викликано бригаду швидкої допомоги.
Перед тим, як поставити це клопотання на обговорення, головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК вирішив ще раз викликати медиків швидкої допомоги до зали засідань, щоб ті обстежили Ю.ЛУЦЕНКА і підтвердили або спростували заявлене у клопотанні його захисту.
Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що не варто знову викликати швидку, якщо лікарі вже були в нього і зробили йому укол.
Натомість суд наполягав на виклику швидкої.
У засіданні оголошено технічну перерву.