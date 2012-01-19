«Допомогти» Ар'єву та Павловському покинути суд покликали Беркут

До Печерського районного суду Києва, який розглядає справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, прибули бійці спецпідрозділу «Беркут» для примусового видалення із зали суду народних депутатів Володимира АР’ЄВА і Андрія ПАВЛОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі суду під’їхали джип та два автобуси з працівниками спецпідрозділу.

Як повідомляв УНІАН, головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК прийняв рішення про видалення із зали суду усіх осіб, які не є учасниками процесу.

Підставою для прийняття такого рішення стала, за словами судді, неналежна поведінка народних депутатів В.АР’ЄВА та А.ПАВЛОВСЬКОГО.

В.АР’ЄВ, зокрема, після того, як суд вирішив продовжити судове засідання, голосно звернувся до С.ВОВКА: «Ви суддя чи гестаповець? Ви знущаєтесь над людиною, тим більше у це велике свято Водохрещі».

У свою чергу А.ПАВЛОВСЬКИЙ обізвав суддів «подонками».