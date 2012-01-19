Нардепи з клубу «Україна - ЄС» привітали Шульца з новою посадою

Міжпарламентський клуб «Україна - ЄС» привітав Мартіна ШУЛЬЦА з обранням на посаду президента Європейського парламенту.

Про це УНІАН повідомили народні депутати - організатори цього міжпарламентського об`єднання Юлія ЛЬОВОЧКІНА та Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Зокрема, у вітальному листі народні депутати подякували новообраному голові Європарламенту за його участь в установчому зібранні Міжпарламентського клубу «Україна-ЄС» і висловили сподівання на продовження і активізацію міжпарламентського діалогу.

«Ми часто згадуємо нашу зустріч з Вами на травневому установчому засіданні парламентського клубу «Україна-ЄС» у Брюсселі в 2011 році. Ми були щиро зворушені, почувши Ваші слова про визначну роль, яку Україна має відігравати у контексті сьогодення і майбутнього ЄС», - зазначається у вітальному листі до М.ШУЛЬЦА.

Українські депутати дякують М.ШУЛЬЦУ «за дружнє ставлення та амбіційний підхід до України» та сподіваються на подальший діалог між Європарламентом та Верховною Радою України, як офіційний, так і неофіційний.

«Це є важливим для посилення демократії в Україні», - наголошують парламентарії.

Народні депутати-члени клубу побажали М.ШУЛЬЦУ успіхів на посаді президента Європейського парламенту та висловили сподівання на подальші зустрічі, які дадуть змогу парламентаріям «відверто та відкрито обмінятися думками зі справжнім другом України».