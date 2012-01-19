Луценку вп'яте за день знадобилася допомога лікарів

Колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ лікарі вп’яте за сьогоднішній день надають медичну допомогу у Печерському райсуді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, в зв’язку з цим в засіданні суду оголошено 10-хвилинну перерву.

Як повідомляв УНІАН, колегія суддів Печерського райсуду відмовилась перенести сьогоднішнє засідання через погане самопочуття Ю.ЛУЦЕНКА.