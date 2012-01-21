Богословська каже: ніхто не може розвернути Януковича, бо отримає по фізіономії

Народний депутат від фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА запевняє, що жоден чиновник не піде проти волі Президента України та не пропонуватиме продати українську газотранспортну систему (ГТС) Росії.

Таку думку вона висловила в ефірі «Шустер Live».

Відповідаючи на запитання, чи готова влада продати ГТС заради дешевого газу І.БОГОСЛОВСЬКА сказала: «Ні, звичайно». За її словами, жоден чиновник не робив заяв про продаж української ГТС, і все це є лише спекуляціями опозиції.

«Жодної угоди, яка б порушила національні інтереси України підписано не було і не буде. Подивіться на тих людей, які є при владі. Я не знаю хто там може розвернути ЯНУКОВИЧА. Скоріше отримає по фізіономії. Комусь може подобатися чи не подобатися, але те, що він жорстко відстоює інтереси України, те, що він не дозволяє нікому принижувати нашу країну ні політично, ні економічно це правда», - додала І.БОГОСЛОВСЬКА.