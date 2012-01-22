Керівництво держави вшанувало пам’ять Шевченка і Грушевського

У День Соборності та Свободи Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав квіти до пам’ятників видатним українським діячам - Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у церемонії також взяли участь прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ, перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ, урядовці, представники духовенства та громадськості.

Після покладання квітів В.ЯНУКОВИЧ та інші учасники церемонії відбули до Національного палацу мистецтв «Україна», де візьмуть участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України.