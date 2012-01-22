Кужель виступила на мітингу біля Качанівської колонії

13:37, 22 січня 2012
Політика
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Учасники висловили підтримку Тимошенко

У Харкові поблизу Качанівської колонії, де наразі утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, близько 400 активістів опозиційних політичних партій проводять мітинг з нагоди Дня Соборності та Свободи України.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник голови Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО, у мітингу беруть участь представники обласного Комітету опору диктатурі.

Учасники акції тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», БЮТ, Народного Руху України, профспілкових організацій, а також транспаранти з написами «Юлі волю, Україні кращу долю», «Негідні владні рішення приймає влада негідників». Люди скандують «Юлі волю, банду геть!».

Перед учасниками мітингу з імпровізованої сцени виступили лідери облорганізацій політичних партій, які входять у обласний Комітет опору диктатурі, народні депутати України та координатор громадського руху «Громадянський супротив» Олександра КУЖЕЛЬ.

Учасники мітингу висловили підтримку Ю.ТИМОШЕНКО та вимогу звільнити її «від несправедливого кримінального переслідування».

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