Томенко радить опозиціонерам подолати «комплекс неповноцінності»
Радить менше хвалити фальсифікаторів
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що «для перемоги на парламентських виборах багатьом опозиціонерам треба подолати комплекс неповноцінності».
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він констатував, що опозиція зробила серйозні кроки до об’єднання та спільної діяльності.
Натомість, зауважив він, сьогодні сумніви у створенні парламентської більшості та в успішній виборчій кампанії більше висловлюють не представники влади, а ряд лідерів партій, які позиціонують себе як опозиційні.
М.ТОМЕНКО назвав це своєрідним комплексом неповноцінності і порадив «менше хвалити «геніальних фальсифікаторів» з Партії регіонів» та не сприймати риторику деяких опозиціонерів, що заявляють: «голосуй не голосуй – все рівно Партія регіонів сфальсифікує вибори».
Натомість він наголосив, що законодавчі норми і спільна підготовка членів виборчих комісій та спостерігачів дасть можливість застерегти голоси виборців. «Треба не хвалити геніальних фальсифікаторів з Партії регіонів, а готувати членів комісій і застерігати результати виборів», - підкреслив М.ТОМЕНКО.
Другою «небезпечною» ідеєю, за словами віце-спікера, є ідея визначити кандидатів у мажоритарних округах від опозиції за півтора місяці до голосування.
Він нагадав, що «ми проходили вже таке визначення кандидатів у Верховну Раду, кандидатів у президенти, яке закінчилося тим, що до десяти, а то й більше кандидатів так і не змогли визначитися хто з них найсильніший». Тому, додав М.ТОМЕНКО, «для того, щоби не мучити самих кандидатів від опозиції і перш за все - не знущатися з українських виборців, які підтримують опозицію, було б ідеальним, якби це визначення відбулося до березня цього року для того, щоби люди мали можливість познайомитися з єдиним кандидатом від опозиції напередодні виборчої кампанії, а кандидат від опозиції мав можливість спокійно працювати».
«Існує безліч механізмів для того, щоби визначити найбільш впливових та харизматичних кандидатів в округах від опозиції», - зауважив М.ТОМЕНКО.
«Тому сьогодні треба зупинити риторику про фальсифіковані вибори від влади та ідею про відтягування визначення реальних кандидатів, а почати реальну підготовку, яка зможе забезпечити успішну парламентську виборчу кампанію 2012 року», - наголосив М.ТОМЕНКО.