Томенко радить опозиціонерам подолати «комплекс неповноцінності»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що «для перемоги на парламентських виборах багатьом опозиціонерам треба подолати комплекс неповноцінності».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він констатував, що опозиція зробила серйозні кроки до об’єднання та спільної діяльності.

Натомість, зауважив він, сьогодні сумніви у створенні парламентської більшості та в успішній виборчій кампанії більше висловлюють не представники влади, а ряд лідерів партій, які позиціонують себе як опозиційні.

М.ТОМЕНКО назвав це своєрідним комплексом неповноцінності і порадив «менше хвалити «геніальних фальсифікаторів» з Партії регіонів» та не сприймати риторику деяких опозиціонерів, що заявляють: «голосуй не голосуй – все рівно Партія регіонів сфальсифікує вибори».

Натомість він наголосив, що законодавчі норми і спільна підготовка членів виборчих комісій та спостерігачів дасть можливість застерегти голоси виборців. «Треба не хвалити геніальних фальсифікаторів з Партії регіонів, а готувати членів комісій і застерігати результати виборів», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Другою «небезпечною» ідеєю, за словами віце-спікера, є ідея визначити кандидатів у мажоритарних округах від опозиції за півтора місяці до голосування.

Він нагадав, що «ми проходили вже таке визначення кандидатів у Верховну Раду, кандидатів у президенти, яке закінчилося тим, що до десяти, а то й більше кандидатів так і не змогли визначитися хто з них найсильніший». Тому, додав М.ТОМЕНКО, «для того, щоби не мучити самих кандидатів від опозиції і перш за все - не знущатися з українських виборців, які підтримують опозицію, було б ідеальним, якби це визначення відбулося до березня цього року для того, щоби люди мали можливість познайомитися з єдиним кандидатом від опозиції напередодні виборчої кампанії, а кандидат від опозиції мав можливість спокійно працювати».

«Існує безліч механізмів для того, щоби визначити найбільш впливових та харизматичних кандидатів в округах від опозиції», - зауважив М.ТОМЕНКО.

«Тому сьогодні треба зупинити риторику про фальсифіковані вибори від влади та ідею про відтягування визначення реальних кандидатів, а почати реальну підготовку, яка зможе забезпечити успішну парламентську виборчу кампанію 2012 року», - наголосив М.ТОМЕНКО.