Тюремники видали Луценку «дієтичний» пайок - «Кильку» й сало

Екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ сьогодні вранці, перед виїздом на засідання Печерського районного суду Києва, у слідчому ізоляторі для харчування протягом дня видали сухий пайок, який складається із сала, рибної консерви «Килька» та хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО, посилаючись на його слова.

«Юрій Віталійович дуже обурений з приводу цього, так би мовити, харчування, маючи букет хвороб черевної порожнини. Про яку дієту і шестиразове харчування у такому випадку може йти мова?», - заявила І.ЛУЦЕНКО.