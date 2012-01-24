Кузьмін вважає, що Кучмі допомогли цинічні журналісти
Чому закрили справу...
Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН вважає, що закриттю кримінальної справи щодо колишнього президента Леоніда КУЧМИ сприяли журналісти.
Про це він сказав в інтерв’ю "Незалежному бюро новин".
"Згадайте, що писали журналісти до цього: КУЧМА такий-сякий, винен у смерті людини, в Україні все погано, справа проти КУЧМИ так і не порушується, усі бояться. Пам`ятаєте? І я пам`ятаю. Згадуйте далі", - наголосив він.
"Порушив я кримінальну справу проти КУЧМИ. Скільки тут було скандалів, всяких попереджень, погроз! Що почали писати журналісти? Це самопіар КУЗЬМІНА, це він спеціально, щоб його не вигнали з прокуратури, це він діє під політиків, які хочуть відібрати у КУЧМИ чи ПІНЧУКА телеканали! Хоч одна людина тоді написала щось пристойне? Типу, нарешті справу порушено! Нарешті буде проведено розслідування! Потрібно підтримати Генпрокуратуру, допомогти... Ніхто", - заявив Р.КУЗЬМІН.
"Скасували постанову - тепер справи проти КУЧМИ немає. Хочу запитати, у тому числі і у деяких журналістів, які завжди все критикують: тепер вам стало легше? Тепер щасливі всі? А ви ж сприяли цьому, своїми критичними статтями. Думаєте, тепер всі стали задоволені? Ні ж - знову винен КУЗЬМІН! Виявляється, це він все зробив, за такою ось складної комбінації, щоб обілити КУЧМУ і закрити справу. Верх цинізму!" - заявив Р.КУЗЬМІН.
Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти Л.КУЧМИ було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 р.).
13 грудня 2011 р. Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.
19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.
Апеляційний суд Києва 20 січня залишив у силі рішення Печерського суду Києва про незаконність порушення Генпрокуратурою справи проти екс-президента Л.КУЧМИ.