Кузьмін вважає, що Кучмі допомогли цинічні журналісти

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН вважає, що закриттю кримінальної справи щодо колишнього президента Леоніда КУЧМИ сприяли журналісти.

Про це він сказав в інтерв’ю "Незалежному бюро новин".

"Згадайте, що писали журналісти до цього: КУЧМА такий-сякий, винен у смерті людини, в Україні все погано, справа проти КУЧМИ так і не порушується, усі бояться. Пам`ятаєте? І я пам`ятаю. Згадуйте далі", - наголосив він.

"Порушив я кримінальну справу проти КУЧМИ. Скільки тут було скандалів, всяких попереджень, погроз! Що почали писати журналісти? Це самопіар КУЗЬМІНА, це він спеціально, щоб його не вигнали з прокуратури, це він діє під політиків, які хочуть відібрати у КУЧМИ чи ПІНЧУКА телеканали! Хоч одна людина тоді написала щось пристойне? Типу, нарешті справу порушено! Нарешті буде проведено розслідування! Потрібно підтримати Генпрокуратуру, допомогти... Ніхто", - заявив Р.КУЗЬМІН.

"Скасували постанову - тепер справи проти КУЧМИ немає. Хочу запитати, у тому числі і у деяких журналістів, які завжди все критикують: тепер вам стало легше? Тепер щасливі всі? А ви ж сприяли цьому, своїми критичними статтями. Думаєте, тепер всі стали задоволені? Ні ж - знову винен КУЗЬМІН! Виявляється, це він все зробив, за такою ось складної комбінації, щоб обілити КУЧМУ і закрити справу. Верх цинізму!" - заявив Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти Л.КУЧМИ було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 р.).

13 грудня 2011 р. Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня залишив у силі рішення Печерського суду Києва про незаконність порушення Генпрокуратурою справи проти екс-президента Л.КУЧМИ.