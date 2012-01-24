Луценко заявляє, що за його рідними і близькими стежить міліція

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що МВС прослуховує і веде спостереження за його рідними, друзями та знайомими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам через своїх адвокатів на сьогоднішньому засіданні Печерського районного суду Києва.

«МВС, на жаль, пішло на поводу незаконних вказівок першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, і вже декілька місяців усі мої рідні, друзі, адвокати і навіть знайомі прослуховуються і відслідковуються оперативними службами міліції», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що свого часу повністю припинив політику стеження у МВС, але «ця практика авторитаризму знову повернулася, і це загрожує кожному, не тільки політику. Згадайте Гонгадзе…».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що вказівка Р.КУЗЬМІНА не підтверджена відповідним рішенням суду, як того вимагає закон, а тому є незаконною.

Враховуючи це, він повідомив, що звернеться з відповідною заявою до генпрокурора, враховуючи, що факт таких дій з боку Р.КУЗЬМІНА не перший, оскільки, за наявною в нього інформацією, такі самі дії вчинялися до екс-слідчого Генпрокуратури Галини КЛИМОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», 23 січня в ефірі телеканалу ТВі було показане журналістське розслідування, в якому наводиться таємний лист заступника Р.КУЗЬМІНА до міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

Із листа зрозуміло, йдеться у повідомленні, що Р.КУЗЬМІН наказав нинішньому міністру внутрішніх справ розпочати проведення оперативно-розшукових заходів стосовно оточення Ю.ЛУЦЕНКА. Йдеться про зовнішнє спостереження, негласне проникнення в житло, зняття інформації з телефонних ліній та засобів електронного спілкування.

У журналістському матеріалі зазначається, що в наказі перший заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН посилається «на заяву генерала міліції Михайла КЛЮЄВА, одного з головних свідків у кримінальній справі щодо Ю.ЛУЦЕНКА з боку прокуратури. Восени 2011 року колишній заступник міністра внутрішніх справ КЛЮЄВ подав до Генпрокуратури заяву, що на початку літа 2011 року до нього підійшла невідома особа в зимовій в`язаній шапочці, яка запитала: «Вы Михал Михалыч?». Отримавши від КЛЮЄВА ствердну відповідь, невідомий буцімто сказав: «Я от ЛУЦЕНКО. Там в ваших показаниях нужно кое-что поменять». Після чого розвернувся і зник», йдеться у повідомленні.