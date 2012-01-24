В Азарова пояснили, бажання учасників зустрічі працювати оцінювала охорона

Прес-секретар прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО називає прикрим інцидент, що сьогодні стався з одним з учасників наради глави уряду з громадськістю, студентом Прикарпатського національного університету Михайлом КАМЕНЄВИМ.

Про це В.ЛУК’ЯНЕНКО заявив журналістам після завершення наради, котра була присвячена обговоренню законопроекту про вищу освіту.

«Дуже прикро, дуже жаль, що він не зміг взяти участі, хоча був запрошений. На жаль, він сам спровокував цю ситуацію. Він був допущений у зал, зайшов сюди і мав можливість працювати. Але потім вийшов до студентів і розпочав конфлікт з правоохоронцями», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Він наголосив, що М.КАМЕНЄВ спровокував конфліктну ситуацію, і тому охорона прийняла рішення людину, яка може заважати конструктивній роботі, не допускати. «Це дуже прикро і дуже хотілося б уникати таких випадків», - підкреслив В.ЛУК’ЯНЕНКО.