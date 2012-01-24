Власенко заперечує, що для Тимошенко шукають «правильних» лікарів в Ізраїлі

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заперечує інформацію про те, що соратники його підзахисної шукають ізраїльських лікарів для обстеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні під стінами Качанівської колонії в Харкові.

"Це пряма брехня. Я, чесно кажучи, був кращої думки про Євгена БЛАЖІВСЬКОГО. Я його дуже давно знаю. Пан Євген мені здавався порядною людиною, а виявився простим брехуном”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, подібна заява була зроблена для того, аби відволікти суспільство від абсурдних обвинувачень, висунутих проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, 23 січня в ефірі телеканалу ICTV від одного з журналістів прозвучала інформація, що дочка Ю.ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ були в Ізраїлі та отримали від місцевих лікарів запевнення, що поставлять “правильний діагноз”, якщо їх допустять до екс-глави уряду. Зі свого боку заступник Генпрокурора Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зауважив, що дійсно така інформація є.