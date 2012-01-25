Експерт: опозиція не здатна об'єднатися навіть перед реальною загрозою

Українська опозиція не здатна об`єднатися навіть перед обличчям реальної загрози - втрати останнього впливу на ситуацію в країні. Теза про перспективи об`єднання опозиції на рівні мажоритарних округів – неспроможна, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, за його словами, «складно собі уявити процес узгодження списку мажоритарників у рамках нинішніх декларацій опозиції. Всі найдалекоглядніші мажоритарники вже давно працюють із округами. І якщо де й узгоджуватимуть свої кандидатури, то точно не в центральних офісах партії. За великим рахунком, опозиція повинна була б провести праймеріз у кожному окрузі, і лише за його результатами визначатися з кандидатом. Але ця ініціатива – шлях не до об`єднання, а до розбіжності, тому очікувати, що лідери опозиційних партій на це підуть, не доводиться».

Швидше за все, говорить О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, «мажоритарка залишиться найбільш проблемною зоною для опозиції, тому як реального контролю за виборами й поведінкою депутатів-мажоритарників лідери опозиційних партій мати не будуть».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, також проблемним є балотування ряду лідерів опозиційних партій за мажоритарними округами.

«Будь-який лідер опозиційної партії (навіть тимчасовий – як, приміром, Олександр ТУРЧИНОВ) не зможе дозволити собі балотуватися кандидатом у депутати по округу й програти вибори. Тому, найімовірніше, під різним виглядом такі політики як О.ТУРЧИНОВ, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Анатолій ГРИЦЕНКО, Віталій КЛИЧКО, Микола КАТЕРИНЧУК та ін., йтимуть від балотування в одномандатних округах», - вважає заступник директора АМС.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2012 року політичні партії, які входять до складу Комітету опору диктатурі, а також партія «УДАР», яку очолює Віталій КЛИЧКО, уклали Угоду про спільні дії Об`єднаної опозиції.

В угоді зазначається, що опозиційні партії мають намір виступати як об`єднана опозиція й спільно діяти на загальнонаціональному та місцевому рівнях, узгоджувати спільні політичні принципи й підходи на парламентських виборах 2012 року.

Угодою також передбачається координація дій членів окружних і дільничних виборчих комісій, спостерігачів і забезпечення їх ефективної роботи. Відповідно до документа, базовими вимогами для кандидатів у народні депутати від опозиції повинні бути патріотизм, порядність, принциповість, професійність, суспільний авторитет, бездоганна репутація тощо.

Партія «УДАР Віталія Кличка» приєдналася до Угоди про спільні дії об`єднаної опозиції із застереженням: висувати кандидатів у мажоритарних округах після їх попереднього відбору місцевими виборцями, а не за квотним принципом.