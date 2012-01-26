Комітет ПАРЄ підтримав поправку щодо можливих санкцій проти України

Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримав поправку до проекту резолюції щодо виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи щодо можливих санкцій проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комітету в Страсбурзі.

Поправка, подана співдоповідачами по Україні, передбачає визнання Асамблею того, що виконання рекомендацій нинішньої резолюції, зокрема, рекомендацій щодо кримінального переслідування колишніх членів уряду України, стане сигналом відданості української влади нормам та цінностям Ради Європи.

“Асамблея, таким чином пропонує Моніторинговому комітету уважно відстежувати ситуацію і пропонувати наступні дії, які можуть бути здійснені Асамблеєю в залежності від ситуації, включаючи можливий розгляд санкцій, якщо вимоги Асамблеї не будуть виконані”, - зазначається в тексті поправки.

Ще одна поправка передбачає закликати Президента України розглянути всі легальні засоби, якими він володіє, для звільнення колишніх членів уряду та дозволу їм участі в парламентських виборах.

Поправкою 14 передбачається висловити стурбованість погіршенням здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО та закликати владу дозволити без передумов здійснення медичного обстеження та за необхідності лікування незалежними лікарями за межами в’язниці.

Ще одна поправка передбачає висловити жаль щодо не завершення реформування Генеральної прокуратури, яка, в результаті, залишається надмірно централізованим інститутом з надмірними повноваженнями.

Розглядаючи поправку, підготовлену представниками провладної коаліції українського парламенту, щодо усунення статей 364 та 365 Кримінального кодексу, Моніторинговий комітет вирішив зберегти в тексті резолюції заклик до української влади щодо скасування вже схвалених вироків за цими статтями.

Комітет підтримав поправки щодо привітання підготовки Україною нового проекту Кримінально-процесуального кодексу, привітання результатів 15-го саміту Україна-ЄС, а також щодо схвалення нового закону про вибори народних депутатів України за участі опозиції.

Як повідомляв УНІАН, резолюція буде розглядатися на засіданні сесії ПАРЄ сьогодні після обіду.