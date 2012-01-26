Тейшейра: очікування щодо демократизації України не виправдались

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що очікування Європи щодо демократизації України не виправдались.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав під час Євроатлантичного форуму «Україна та ЄС на порозі нової угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія».

За його словами, у 2011 році українська влада не виконала своїх зобов`язань щодо реалізації реформ. «Ми сподіваємося побачити кращі результати в 2012 році, в тому числі запровадження нового Кримінально-процесуального кодексу та впровадження глибокої реформи кримінальної юстиції, запровадження закону про боротьбу з дискримінацією, а також запровадження нового законодавства у сфері свободи зібрань і свободи асоціацій», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він наголосив, що партнерство України і ЄС має зосереджуватися на реальних результатах. «Ми дуже сподіваємося, що будуть створені політичні обставини, які дозволять підписати угоду про асоціацію», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також зазначив, що реальність дуже відрізняється від тих цілей, які встановлюють органи влади в Україні після обрання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Торкаючись економічних питань, Ж.ТЕЙШЕЙРА наголосив на необхідності забезпечити прозорість тендерних процедур, а також відповідність цін та витрат, поширення конкурентних принципів, права на обрання свого надавача послуг, поліпшення бізнес-середовища для стимулювання інвестицій.

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, приєднання України до Європейської енергетичної хартії було важливим кроком для запровадження європейського законодавства у цій сфері. «Українська відданість цілям цього договору має бути реалізована, інакше це може поставити під загрозу саме існування угоди про зону вільної торгівлі», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також наголосив, що відносини між ЄС та Україною базуються на принципах партнерства. За його словами, ЄС не підштовхує Україну вступати у блоки, однак Україна має забезпечити довгострокове стратегічне бачення, щоб стати демократичною країною з сучасними інституціями, ринковою економікою, що працює.

Він підкреслив, що Україна, дотримуючись європейських цінностей, може стати частиною європейської родини, і це має сприяти поліпшенню стандартів життя українців.

Ж.ТЕЙШЕЙРА вважає, що з економічної точки зору як Росія, так і Європейський Союз є важливими економічними і торговельними партнерами України, й Україна повинна мати чіткі ліберальні умови торгівлі як з ЄС, так і з Росією. Однак, зазначив Ж.ТЕЙШЕРА, якщо Україна буде інтегруватися в ЄС на основі розширеної угоди про зону вільної торгівлі, вона зможе отримати більш високий рівень інтеграції. За його словами, положення про зону вільної торгівлі формуватимуть шаблони для українського економічного середовища в новому форматі.