Адвокат: Масаж Тимошенко робить одна людина, ще троє – спостерігають

У Качанівській виправній колонії Юлії ТИМОШЕНКО робить масаж одна людина, ще троє – спостерігають. Про це в інтерв`ю тижневику Weekly.uaрозповів народний депутат України, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО підтвердив, що в колонії Ю.ТИМОШЕНКО почали проводити мануальну терапію в рамках курсу лікування спини. «Цю процедуру проводить лікар, і спостерігають за цим ще три людини», - зазначив він.

При цьому С.ВЛАСЕНКО оприлюднив подробиці скандального інциденту, що стався з його підзахисною в камері Качанівської колонії. «Вона мені розповіла, що коли була непритомна впродовж двох годин (6 січня ц.р. – УНІАН), медики з медчастини Качанівської колонії навіть не викликали “швидку допомогу”, а почали самі колоти якісь медикаменти, і вона до цих пір не знає, які саме, - розповів він. - При цьому тиск у неї був 60 на 40, температура тіла - 34,5 градуса. Людина була на межі життя і смерті».

Нагадаємо, захист Ю.ТИМОШЕНКО продовжує наполягати її на незалежному медичному обстеженні, зокрема, подано відповідний лист про допуск канадських лікарів для обстеження стану здоров`я екс-прем`єр-міністра.

Адвокати і родичі Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляли, що екс-прем`єр страждає від сильного болю в спині.

23 січня заступник голови комісії лікарів Міністерства охорони здоров`я України, заступник начальника Головного управління охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації Галина СІРОШТАН розповіла журналістам, що на сьогоднішній день відсутній позитивний ефект від процедур масажу, які одержує засуджена екс-прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії Харкова.

«На сьогоднішній день результату ще немає», - сказала вона.

Г.СІРОШТАН зазначила, що 23 січня Ю.ТИМОШЕНКО було проведено п`ятий сеанс масажу, проте, хворим рекомендується до 20 процедур лікувального масажу.

Водночас Г.СІРОШТАН зазначила, що Ю.ТИМОШЕНКО одержує сеанси загального, а не лікувального масажу. «На думку нашого фахівця Головного управління охорони здоров`я з фізіотерапії, проводиться загальний масаж», - відзначила Г.СІРОШТАН.