Наша Україна: резолюція ПАРЄ - черговий ляпас для влади

Проект резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо функціонування демократичних інститутів в Україні ясно говорить про те, що головною перешкодою на шляху європейської інтеграції нашої країни є антидемократична політика нинішньої влади. Про це йдеться в переданій УНІАН в заяві політичної партії «Наша Україна».

В заяві наголошується, що це стосується політичних репресій проти опозиційних лідерів, використання суду в політичних цілях, системного порушення прав людини на справедливий судовий захист, відсутності незалежного правосуддя та ухвалення закону про вибори депутатів до парламенту, який суттєво обмежує можливості демократичного оновлення влади.

В партії наголошують, що після минулорічної резолюції Європарламенту, провалу укладення на грудневому саміті Україна – ЄС угоди про асоціацію, резолюція ПАРЄ є черговим ляпасом для теперішньої влади, євроінтеграційні декларації якої не мають нічого спільного з реальними діями.

«Теперішній режим поставив інтереси свого самозбереження при владі вище інтересів країни та прагнення більшості громадян жити в європейській демократичній державі. За два роки свого правління влада продемонструвала свою повну неспроможність наблизити нашу країну до європейських стандартів демократії, економічного розвитку та рівня добробуту», - наголошується в заяві.

«Наша Україна» переконана, що європейська інтеграція України є найкоротшим шляхом для проведення в Україні необхідних модернізаційних реформ та наближення якості життя українців до європейського рівня. Саме тому проєвропейський курс має бути покладений в основу державної політики України.

«Реальний європейський прорив України зможуть забезпечити об’єднані демократичні опозиційні сили після перемоги на цьогорічних парламентських виборах», - підкреслюють в партії.