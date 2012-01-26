Янукович: обрання Президента має бути всенародним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що залишається прихильником всенародного обрання Президента.

"Я вважаю, що обрання Президента всенародне має бути. Я про це сказав у 2009 році в червні, вперше 7 червня 2009 року, і моя точка зору не змінилася", - сказав він українським журналістам в Давосі (Швейцарія), відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що в Адміністрації Президента нібито зацікавлені в обранні Президента України в парламенті.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ сказав, що над змінами до Конституції працюватиме Конституційна асамблея. При цьому він відзначив, що є багато питань, які вимагають зміни, "які ми зобов`язані виправити".

За словами глави держави, йдеться про судову реформу, збалансування відносин між гілками влади.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що головна мета - пройти процес роботи над змінами до Конституції узгоджено, з урахуванням думок всіх учасників процесу.

"Ми сподіваємося, що цей процес об`єднуватиме людей, точки зору, і це піде на користь", - наголосив він.

Президент запевнив, що рішення, підготовлені Конституційною асамблеєю, будуть прозорими, і готуватимуться за участю всіх членів асамблеї, які представлятимуть весь спектр громадянського суспільства України.