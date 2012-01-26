У Тимошенко резолюцію ПАРЄ назвали «цвяхом у труну диктатури Януковича»
21:13, 26 січня 2012Політика
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Коментар Соболєва
Резолюція щодо України, ухвалена Парламентською асамблеєю Ради Європи у четвер, є останнім цвяхом в труну авторитарного режиму, який очолює Янукович.
Про це заявив керівник опозиційного уряду, делегат України у ПАРЄ Сергій Соболєв, повідомляє прес-служба "Батьківщини".
"Негайна вимога звільнити Юлію Тимошенко, закрити кримінальне провадження, запровадити вільний суд, обмежити повноваження прокуратури, зупинити політичні репресії, а в разі невиконання цих вимог - запровадження санкцій: це і є відповіддю 47 країн Європи, які входять до Парламентської асамблеї, диктаторському режиму Януковича", - заявив Сергій Соболєв відразу після голосування Резолюції.
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