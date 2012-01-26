У Тимошенко резолюцію ПАРЄ назвали «цвяхом у труну диктатури Януковича»

Резолюція щодо України, ухвалена Парламентською асамблеєю Ради Європи у четвер, є останнім цвяхом в труну авторитарного режиму, який очолює Янукович.

Про це заявив керівник опозиційного уряду, делегат України у ПАРЄ Сергій Соболєв, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Негайна вимога звільнити Юлію Тимошенко, закрити кримінальне провадження, запровадити вільний суд, обмежити повноваження прокуратури, зупинити політичні репресії, а в разі невиконання цих вимог - запровадження санкцій: це і є відповіддю 47 країн Європи, які входять до Парламентської асамблеї, диктаторському режиму Януковича", - заявив Сергій Соболєв відразу після голосування Резолюції.