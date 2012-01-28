Тимошенко могла б залишитися на волі

Радник Президента України, керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ вважає, що якби діяв вже сьогодні запропонований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект Кримінально-процесуального кодексу, то за 365-ю статтею не ув’язнювали б. Про це він сказав в прямому ефірі Шустер Live.



Відповідаючи на запитання, що було б з Юлією Тимошенко, якби вже діяв новий Кримінально-процесуальний кодекс, запропонований В.ЯНУКОВИЧЕМ, А.ПОРТНОВ жодного разу не назвав прізвище Ю.ТИМОШЕНКО, але все ж сказав: «Суд був би зобов’язаний визначити заставу в такому випадку і людина, яка б обвинувачувалася за 365-ю статтею, мала б усі можливості законні не потрапити до місць попереднього ув’язнення». При цьому додав: «Більше того, у адвокатів значно був би більший інструментарій для захисту... Ситуація, про яку ви сказали (щодо Ю.ТИМОШЕНКО. - УНІАН), я абсолютно впевнений - не повторилася б, якби діяв новий Кримінально-процесуальний кодекс".



Натомість адвокат Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ в ефірі сказав, що навіть при нинішньому законодавстві Юлія ТИМОШЕНКО «сиділа б сьогодні в цій залі разом з нами, якби в Україні були незалежні суди, і якби в Україні не була зацентралізована прокуратура».



«Ті прокурори, які приходять у процес, вони не є прокурорами, вони є чиновниками і вони є пішаками. Вони сплять у процесі, вони взагалі не слідкують за процесом, тому що вони наперед знають, що питання вже вирішене», - підкреслив адвокат.



При цьому додав, що «якби в Україні були незалежні судді і незалежні прокурори, вони б правильно застосували 365-ту статтю і дійшли висновку, що злочину не було, тому що ТИМОШЕНКО не вчиняла жодного кримінального діяння, а вона вчинила складне політичне діяння в складних політичних умовах, взяла на себе відповідальність... Це рішення можуть судити лише виборці на виборах».

