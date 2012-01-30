Вовк відмахнувся від резолюції ПАРЄ і відмовив Луценку

Печерський районний суд міста Києва відмовився звільнити з-під варти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, незважаючи на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд відмовив у задоволенні клопотання Ю.ЛУЦЕНКА та його адвокатів, заявленого сьогодні у ході чергового судового засідання щодо зміни екс-міністру міри запобіжного заходу.

Як зазначається у рішенні суду, запобіжний захід Ю.ЛУЦЕНКУ обрано в спосіб, передбачений законодавством України. Необхідності змінювати запобіжний захід у зв’язку зі станом здоров’я суд також не вбачає, оскільки у СІЗО, на яке покладається медичне забезпечення та охорона здоров’я спецконтингенту, не надходило інформації про погіршення стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА, у зв’язку з чим він має проходити лікування поза межами СІЗО, а також у зв’язку з тим, що не надходило подання на зміну запобіжного заходу.

Говорячи про резолюцію ПАРЄ, суд зазначив: «Конституція України гарантує недоторканність суду і забороняє вплив на нього в будь-який спосіб, у будь-якій формі. При цьому немає значення, з якої інстанції і в який спосіб здійснюється цей вплив».

Після оголошення рішення суд продовжив ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

ПАРЄ закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.