Яценюк про Кличка, Попова та зовсім іншу електоральну картину

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що на виборах мера Києва опозиція має підтримати кандидатуру лідера партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам.

«Я вважаю, що він (В.КЛИЧКО – УНІАН) повинен заявитися, а ми повинні всі його підтримати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зазначив, що на сьогодні розрив між рейтингом В.КЛИЧКА та Олександра ПОПОВА суттєво зменшується, і за деякими даними становить 5%.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо раніше «всі дуже скептично ставилися до кандидатури ПОПОВА», то тепер О.ПОПОВ асоціюється не з Партією регіонів, а як господар міста.

А.ЯЦЕНЮК не виключає, що вибори мера Києва можуть відбутися десь у липні 2012 року. «Мерські вибори мають відбутися тоді, коли всі щасливі від Євро, коли всі у відпустках, тобто влітку, тоді буде зовсім інша електоральна картина, і тоді рейтинг ПОПОВА буде зовсім інший», - сказав він. «Я думаю, що це десь буде липень», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.