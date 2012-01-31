Черновецького бачили на роботі

Мер Леонід Черновецький у понеділок вийшов із відпустки. Про це пише газета «Сегодня».

«Він з`явився на роботі у середині дня. Приїхав як завжди непомітно, на «Мерседесі», ніби навіть без охорони. Говорили, що йому було зле в Ізраїлі, і його навіть забирала «швидка», але виглядає він непогано, трохи навіть засмаг», — розповіла одна зі співробітниць мерії.

Зараз у мера багато роботи - потрібно підписати багато рішень, які були прийняті депутатами на останніх сесіях. Адже останнім часом, за словами секретаря Київради Галини Гереги, вони в основному спілкуються по телефону.

Видання нагадує: останнього разу Черновецький з`являвся на засіданні Київради 24 лютого 2011-го. Після цього він був тільки на засіданні фракції Блока Черновецького в квітні, перед самою відставкою секретаря Київради Олеся Довгого.