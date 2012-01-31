До Пшонки прийшла ціла делегація бютівців

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» вимагають від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ надати їм інформацію про дії Генпрокуратури щодо виконання резолюції ПАРЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати повідомили журналістам біля приміщення Генпрокуратури в Києві.

Зокрема, народний депутат Володимир АР’ЄВ нагадав, що, згідно із законом, народні депутати мають право на невідкладний прийом будь-якою офіційною посадовою особою України. За його словами, депутати від БЮТ вирішили скористатися цим правом і вчора направили листа до Генеральної прокуратури з проханням про зустріч з метою обговорення низки важливих питань, зокрема дій Генпрокуратури на виконання резолюції ПАРЄ.

У свою чергу, депутат від «БЮТ-Батьківщини» Олена БОНДАРЕНКО нагадала, що одним з пунктів резолюції ПАРЄ щодо України є вимога звільнити екс-главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА. Відповідно, зауважила вона, депутати вимагають від ГПУ надати відповідь, що прокуратура вже робить на виконання резолюції ПАРЄ.

Крім В.АР’ЄВА та О.БОНДАРЕНКО, до Генпрокуратури також прибули депутати Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, Юрій ГРИМЧАК та Тарас СТЕЦЬКІВ.

Депутати також повідомили, що вимагатимуть особистої зустрічі з генеральним прокурором В.ПШОНКОЮ.

На даний момент усі депутати, продемонструвавши свої посвідчення, увійшли до приміщення відомства.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

ПАРЄ закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.