Луценко привітав прокурора з безкоштовною мультивізою до США

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що сьогодні представник державного обвинувачення в суді прокурор Євген ЗІНЧЕНКО отримав «безплатну» візу до США, куди він має прибути для надання пояснень з приводу заявленого в американський суд позову в числі інших представників ГПУ, які ухвалили рішення про взяття екс-міністра під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні після обідньої перерви, звертаючись до Є.ЗІНЧЕНКА.

«Я вітаю. Сьогодні ти отримав безкоштовну і без черги мультівізу до США», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК попросив Ю.ЛУЦЕНКА пояснити про що йдеться. На що останній зазначив, що під час чергової технічної перерви група народних депутатів вручила Є.ЗІНЧЕНКУ позовну заяву екс-міністра на незаконне тримання під арештом, і що такі ж заяви сьогодні отримали з рук депутатів генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, його перший заступник Ренат КУЗЬМИН. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що у найближчі дні такі документи отримає і голова слідчої групи ГПУ Сергій ВОЙЧЕНКО, який очолював розслідування кримінальної справи, порушеної проти Ю.ЛУЦЕНКА.

Після надання цих пояснень суд продовжив знайомитися з матеріалами справи, перейшовши до зачитування 21 тому.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до одного із судів США з приводу свого незаконного затримання. «Так, я дійсно подав позов до спеціалізованого американського суду на посадових осіб України, відповідальних за незаконне утримання мене під вартою, що призвело до тяжких наслідків моєму здоров’ю», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО. Він пояснив, що суд, у який він подав позов, на відміну від Європейського суду з прав людини, розглядає позов не до держави в цілому, а до конкретних осіб.

Сьогодні, 31 січня, народні депутати Володимир АР’ЄВ, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ та Юрій ГРИМЧАК під час судового засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА вручили прокурору Є.ЗІНЧЕНКУ позовну заяву екс-міністра, подану ним до американського суду. Цей документ передбачає обов’язкову явку Є.ЗІНЧЕНКА до американського суду.