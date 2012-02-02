Попов: Мешканці столичних гуртожитків зможуть приватизувати свої кімнати

Міська влада Києва прискорює процес переведення відомчих та державних гуртожитків на баланс міста, що дасть змогу мешканцям цих гуртожитків швидше реалізувати своє право на приватизацію житла. Про це заявив голова КМДА Олександр Попов під час візиту до гуртожитку на вул. Волкова, 10-А, який рішенням сесії від 26 січня вже було передано з балансу АК «Київенерго» до комунальної власності.

«Міська влада у своїй роботі велику увагу приділяє питанню забезпечення житлом соціальновразливих верств населення, у тому числі працівників бюджетних установ та великих підприємств різних форм власності», – цитує Попова офіційний портал київської влади.

Як повідомив голова КМДА, вже за тиждень будуть залагоджені усі формальні питання, і мешканці гуртожитку на вул. Волкова зможуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

«Ми розглядаємо цей гуртожиток, як пілотний проект. На його прикладі відпрацюємо весь механізм передачі та благоустрою гуртожитків у Києві. Звичайно, місто надасть мешканцям усю необхідну допомогу. Вже завтра сюди приїде бригада комунальників, аби усунути прориви у системі водопостачання. Як тільки дозволить погода – відремонтуємо дах. Однак функціонування ОСББ, як форма управління колишніми гуртожитками, буде найефективнішим. З одного боку, люди зможуть суттєво заощаджувати, здаючи нежитлові приміщення, з іншого – хто як не мешканці краще знає на що саме витратити заощаджені кошти», – підсумував Олександр Попов.

За його словами, міська влада розглядає приватизацію кімнат у гуртожитках лише як проміжний етап у вирішенні житлових проблем киян, що не мають власних квартир.

Як один із варіантів подальшого покращення житлових умов для мешканців гуртожитків міська влада розглядає придбання ними квартир за програмою 70х30. Нагадаємо, що за цією програмою люди сплачують лише 70% вартості квартир у нових будинках. А ще 30 – компенсується за рахунок державного бюджету.

З 2006 року, коли Київрада делегувала райрадам повноваження приймати на баланс гуртожитки, до комунальної власності міста та районів було прийнято лише чотири гуртожитки. У 2012 році можливість приватизувати свої кімнати отримають мешканці щонайменше 19 гуртожитків. Одне рішення (щодо гуртожитку на вул. Волкова, 10-А) вже прийнято на сесії. Очікується, що ще два гуртожитки перейдуть до комунальної власності після лютневої сесії Київради. Документи щодо 16 інших гуртожитків перебувають на погодженні.