Азарова заспамили на Facebook

Адміністратори сторінки прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА в Facebook заявляють про атаку на неї ввечері в середу, 1 лютого.

Про це йдеться в повідомленні адміністраторів, розміщеному в Facebook.

«Шановні користувачі, приносимо свої вибачення! Вчора о 23.00 ми вимушені були закрити сторінку прем`єра для доступу користувачів. Через хуліганські дії певної групи постраждали люди, яким було дуже важливо донести до прем`єра інформацію про те, що в Балаклійському районі Харківської області, приміром, відключили газ, і люди півночі сиділи в будинках без опалення. Або про те, що в Одесі на вул. Спиридонівській відключили електрику. Люди хотіли повідомити прем`єру про дійсно важливі проблеми, вони сподівалися на допомогу», - йдеться в повідомленні.

Проте, обурюються адміністратори сторінки М.АЗАРОВА, «користувачів, які під впливом «ефекту натовпу» відверто заспамили сторінку прем`єра, такі дрібниці просто не хвилюють». «Ми всі любимо й файлообмінники, й сайти, на яких можна переглянути фільми й послухати музику. Але діяти так само – це вже крайнощі. Запевняємо Вас, що закриття цієї сторінки жодним чином не вплине на відкриття сайтів або файлообмінників. Тому, хлопці, давайте жити дружно”, - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, 31 січня хакерської атаки зазнали сайти Президента України і МВС. Учора ввечері став недоступним сайт Кабінету міністрів. Також не можна зайти на сайт правлячої Партії регіонів.

Станом на ранок 2 лютого сайти Президента, Кабміну, СБУ і ПР працюють із перебоями.

Проблеми почалися після того, як правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

В офісі компанії МВС провело 31 січня слідчі дії. Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовано.

У соціальних мережах лунають заклики атакувати сайти держорганів України. При цьому власники Ех.ua заявляють, що не мають відношення до хакерських атак і закликають своїх прихильників не порушувати закон.