Погребинський бачить, що позиції Попова зміцнюються щомісяця

Опозиція має намір підтримати лідера партії "УДАР" Віталія Кличка як єдиного кандидата на виборах міського голови Києва, бо не має власних кандидатів на цю посаду.

Таку думку висловив директор Київського центру прикладних політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський, коментуючи Укрінформу заклик лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка до всіх опозиційних партій підтримати Віталія Кличка на виборах столичного мера.

"Вони закликають підтримати його виключно через те, що в них немає свого кандидата", - сказав він.

При цьому, на думку Погребинського, Кличко має незначні шанси перемогти на цих виборах. "Позиції Попова (чинного голови КМДА) зміцнюються щомісяця, і якщо взимку не буде якихось особливих неприємностей, то, я думаю, шанси у нього більші", - зазначив він.

Водночас політолог підкреслив, що, незалежно від результатів виборів Київського голови, політична сила Кличка "УДАР" матиме непогані шанси на парламентських виборах. "Я не бачу особливих проблем (для Кличка. - Ред.) провести партію, навіть якщо він піде на вибори мера. І виграє він чи програє, все одно шанси на парламентські вибори у нього залишаються хороші", - наголосив експерт.