Янукович каже, відчув що інвестори в Україні задоволені

Інвестори задоволені тим, що Україна рухається шляхом реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив на прес-конференції, розповідаючи про свою зустріч з представниками німецького бізнесу у Мюнхені.

За його словами, в ході цієї зустрічі йшла мова про хід реформ і внесення змін до деяких українських законів.

"В цілому я відчув, що інвестори, які працюють в Україні, - а Німеччина займає друге місце серед інвесторів, - задоволені тим, що ми рухаємося вперед", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, для більшого розуміння між бізнесом і державою необхідно збільшити контакти і потрібно, щоб інвестори заздалегідь знали, які в Україні будуть прийматися рішення стосовно внесення змін до законодавства.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що інвестори є кращими експертами з проведення економічних реформ.