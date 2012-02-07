Янукович виступає під вигуки опозиції «Юлі – волю!»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в економічному плані 2012 рік для України буде дуже непростим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у ВР, під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

«З цієї трибуни заявляю відверто і чесно: в економічному плані цей рік буде дуже непростим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, потрібно мінімізувати нові ризики світової економічної кризи, зміцнити наш національний економічний фундамент.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, досвід останніх двох років засвідчив, що для подальшого руху вперед нам потрібно сконцентруватися на власних силах та можливостях. За словами Президента, в центрі внутрішніх перетворень в Україні має стояти громадянин, його свободи та можливості, його соціальне забезпечення.

«Світова криза ще раз засвідчила, що немає в світі кращих і гірших, є сильні і слабкі духом, є впевнені у собі і є розгублені», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що у 2012 році Україна остаточно має подолати комплекс меншовартості. «Це наше спільне завдання, його можна реалізувати лише за допомогою широкого порозуміння і консолідації», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ

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