Українському блогеру пропонували зізнатися в антипутінській агітації

Активним учасникам соціальних мереж в Україні пропонують "прославитися" визнанням на камеру, що нібито вони працюють за гроші проти кандидата в Президенти Росії Володимира ПУТІНА.

Як передає Кореспондент.net, про це стало відомо завдяки креативному директорові компанії ESCAPE Digital Marketing Group Олексію НОВИКОВУ, який розмістив на своїй сторінці в Facebook скріншот листування з іншим користувачем, який представився шеф-редактором програми “Спецкор” телеканалу Росія. Його ім'я в скріншоті затерте.

Цей користувач запропонував О.НОВИКОВУ взяти участь в розкручуванні теми "небезпечний Інтернет". Для цього йому потрібно було на телекамеру розповісти, що він - "ветеран Помаранчевої революції, що зараз основне його поле діяльності - Росія, що він чудово справляється з цим завданням за допомогою соцмереж". Фактично пропонувалося зізнатися в антипутінській агітації на "небезплатній основі".

"Про джерела треба багатозначно натякати, нічого не кажучи. І загалом, абсолютно необов'язково, щоб все це було правдою. Тобто людина потрібна приваблива, цинічна, така, що добре розуміє специфіку соцмереж, із розкішною київською вимовою", - написав співбесідник.

За такий виступ на камеру блогеру запропонували розрахуватися ефірним часом на російському федеральному каналі.

О.НОВИКОВ назвав цю пропозицію образливою, на що "анонімний" редактор відповів, що не хотів його образити, "це лише бізнес".

Нагадаємо, днями в результаті хакерського злому була викладена особиста пошта керівництва голови Росмолоді Василя ЯКЕМЕНКА, прес-секретаря руху «Наші» Кристини ПОТУПЧИК і співробітника Адміністрації Президента РФ Олега ХОРОХОРДІНА. У листуванні обговорюються різні акції в соціальних мережах, зокрема такі, що дискредитують, а також достатньо детально розписаний їх бюджет, спрямований на піар-діяльність в цілому і фінансування окремих блогерів зокрема.