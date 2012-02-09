Азаров відправив Хорошковського з Тігіпком перевіряти соціальні фонди

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів дав доручення віце-прем`єру Сергію ТІГІПКУ і міністру фінансів Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ провести комплексну перевірку в соціальних фондах.

«Безлад там, звісно, унікальний», - заявив прем‘єр, повідомляють «Подробиці» і нагадують, що в листопаді 2011 року були заарештовані за хабарництво і порушення при використанні бюджетних коштів голова Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ, який також керував виконавчою дирекцією Фонду державного соціального страхування України з безробіття, і ще троє чиновників відомства. У банківських скриньках, які належали затриманим, було виявлено цінностей на загальну суму близько 7,5 млн. доларів.

Крім того, М.АЗАРОВ доручив скоротити кількість службових автомобілів у міністерствах і відомствах. За його словами, уряд вже скоротив кількість службових автомобілів у міністерствах.

"Тепер треба скоротити у підвідомчих установах. А то часом виходить, що в міністерстві лише 4 авто, а у підвідомчій установі – 14-20. Такого не повинно бути. До наступної середи вирішити це питання", - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр нагадав, що на попередніх засіданнях Кабміну вимагав від регіональних керівників утримуватися від підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

М.АЗАРОВ доручив профільному міністру Анатолію БЛИЗНЮКУ провести найближчим часом консультації з головами обладміністрацій і розпочати роботу з пропозиціями громадських організацій з посилення контролю над сферою ЖКГ і її розвитку.

"У громадських організацій є дуже грамотні і корисні ініціативи, і їх потрібно підхопити", - підкреслив прем`єр і нагадав, що, наприклад, у Черкаській області за рахунок залучення приватного інвестора було досягнуто економії газу на рівні 15%, а електроенергії - на рівні 40%.

У ході засідання також було заслухано виступ голови податкової служби Олександра КЛИМЕНКА щодо результатів діяльності служби в 2011 році. За словами головного податківця, 96% бюджетних надходжень сплачено платниками податків добровільно. Досягти такого результату вдалося завдяки відмові від фіскального тиску на бізнес, і як наслідок – кількість планових перевірок скоротилася в 2011 році майже наполовину.